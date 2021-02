Covid | sindaco Pescara | “Controlli in centro e ai confini | ma no a repressione”

Leggi su dire

(Di giovedì 11 febbraio 2021) PESCARA – Contagi in aumento e weekend alle porte. Pescara si prepara al primo fine settimana con le restrizioni decise dall’ordinanza del presidente della Regione Marco Marsilio, che ne chiude di fatto i confini. L’ospedale è pieno e l’amministrazione attua nuove misure. A spiegarle all’agenzia Dire è il sindaco Carlo Masci che sulla eventuale proroga della chiusura delle scuole, che rivendica come misura presa per tutelare i cittadini, attende il parere della Asl. La ripresa? Per il sindaco è possibile dando fiato alle imprese. “Innanzitutto l’ordinanza di Marsilio che impedisce gli spostamenti per Pescara credo sia positiva- ha detto Masci- Questa è una città di grande attrazione dove arrivano tante persone dai paesi e le città limitrofe: impedire spostamenti dall’area metropolitiana alleggerisce la pressione. Una pressione molto forte perché se le persone sanno di essere in zona gialla scelgono di venire a passeggiare nel centro di Pescara e soprattutto arrivano in Piazza Muzii, cuore della movida cittadina, dove si crea il massimo assembramento. Lo scorso fine settimana era forte la presenza delle forze dell’ordine, ma sembrava quasi che non ci fossero perché è stato impossibile intervenire nelle situazioni di massimo assembramento. Si rischiano problemi ulteriori. La repressione non è la strada. Avrò a breve un altro incontro con il Questore e il Prefetto. Stiamo stabilendo di creare un vero e proprio cordone di protezione nella zona pedonale così da controllare coloro che vi accederanno e che impedirà l’afflusso una volta che si sarà raggiunto il limite consentito all’interno dei locali, dato che sarà vietato stazionare nei pressi degli stessi. Con il Questore e il Comandante della Polizia Municipale si stanno predisponendo anche controlli ai confini della città proprio per far sì che si rispetti l’ordinanza regionale e non si crei afflusso in città dall’area metropolitana. È necessario rispettare le esigenze di tutti. C’è anche una contingenza economica e bisogna andare incontro alle esigenze di tutti. Non voglio chiudere le piazze”.