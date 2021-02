Conte vs Agnelli, non è finita: possibile l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura della FIGC (Di giovedì 11 febbraio 2021) possibile inchiesta sullo scontro tra Conte e Agnelli Continua a tenere banco la lite al termine di Juventus-Inter tra Antonio Conte e Andrea Agnelli. Oggi sono attese le decisioni del giudice sportivo che potrebbe non applicare sanzione a nessuno dei protagonisti, mentre la Procura della FIGC potrebbe decidere di aprire un’inchiesta. “Se il giudice sportivo non riceverà segnalazioni da chi era a Torino, la Procura federale potrà comunque raccogliere materiale (filmati e articoli dei giornali) ed aprire autonomamente un’inchiesta. Esattamente come accaduto per il faccia a faccia tra Lukaku e Ibrahimovic nel derby dei quarti di Coppa Italia. Se ci sarà ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021)inchiesta sullo scontro traContinua a tenere banco la lite al termine di Juventus-Inter tra Antonioe Andrea. Oggi sono attese le decisioni del giudice sportivo che potrebbe non applicare sanzione a nessuno dei protagonisti, mentre lapotrebbe decidere di aprire. “Se il giudice sportivo non riceverà segnalazioni da chi era a Torino, lafederale potrà comunque raccogliere materiale (filmati e articoli dei giornali) ed aprire autonomamente. Esattamente come accaduto per il faccia a faccia tra Lukaku e Ibrahimovic nel derby dei quarti di Coppa Italia. Se ci sarà ...

capuanogio : Ricapitolando, le “fonti #Juventus” non avevano raccontato balle sul dito medio di #Conte e quella di #Agnelli è st… - pisto_gol : Secondo quanto riporta RAiSport, nè l’arbitro Mariani nè il 4^uomo Chiffi, nè la Procura Federale, nè l’Ufficio In… - ZZiliani : Ripeto, spiace che a tutti sfugga il lato comico della lite (in sè normalissima, come ne accadono tante sui campi d… - PaoloRigamont10 : @Bett_Calcaterra Il fatto che lo stadio sia pieno di telecamere è vero, perchè lo stadium è lo stadio più tecnologi… - tormentony : RT @realvarriale: Quanto successo tra #Agnelli e #Conte è un fatto deprecabile che non può passare senza conseguenze.Curioso di sentire i t… -