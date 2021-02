Conte e Marotta, futuro incerto. Suning vuole cedere l'Inter, ma deve fare presto (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il futuro di Conte, così come quello di Marotta, è in bilico. Suning è intenzionato a cedere l'Inter. Leggi su 90min (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ildi, così come quello di, è in bilico.è intenzionato al'

ZZiliani : 26 gennaio 2013, fischio finale di Juventus-Genoa 1-1(arbitro #Guida). Quando #Bonucci non aveva bisogno di ricorda… - ZZiliani : Una cosa irresistibilmente comica è vedere #AntonioConte in campo e #Marotta in tribuna furenti per i primi favori… - Emmanustorell : @FrancescaCphoto @massimozampini Tipo i caffè di Herrera drogati ammessi da Mazzola,o lo scandalo mondiale di Pell… - present_always : Ma il corrotto di Irrati è nello stato di famiglia di Conte e Marotta? - _i_n_d_i_o_ : RT @duppli: @dfranco74 No è vero: prima di Conte la Juve di Agnelli, Marotta, Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini arrivava settima e gli… -