Chiara Ferragni dovrà pagare | “abbiamo un’arma forte per difenderci”

Leggi su viagginews

(Di giovedì 11 febbraio 2021)è finita nell’occhio del ciclone a causa di un suo prodotto. L’influenceruna multa. Latorna a far parlare di sé, ma questo volta per colpa di un incidente. L’imprenditrice è stata accusata di aver copiato gli iconici Moon Boot. Il suo prodotto non è di certo passato inosservato al L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com