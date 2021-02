Celli | nei Municipi debacle raggi inarrestabile

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “Anche il IXo non ha piu’ una maggioranza, come gia’ successo dal 2016 aiIII, IV, VIII e XI. La Giunta guidata da Dario D’Innocenti, dopo il passaggio di quattro consiglieri M5S nel gruppo misto, puo’ contare su 12 consiglieri, a fronte dei 13 dell’opposizione.” “Un risultato fallimentare di cui prendere atto solo con le dimissioni, che certificherebbero quello che ormai e’ noto: la distanza dal territorio e dai bisogni reali delle persone, che hanno diritto di voltare presto pagina”. Cosi’ in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RTR, Svetlana

MarikaSurace : @cribart @Celli_Seba forse nei giorni in più potrebbero insegnare che il letteralismo è una cosa brutta -

Ultime Notizie dalla rete : Celli nei

il Resto del Carlino

Un lavoro che ha dato vita ad un archivio documentale cheprossimi mesi troverà realizzazione ...Scipione Giuliani (Poderi dal Nespoli di Civitella di Romagna) e Mauro Sirri (cantinadi ...Ad oggi, continua, sono stati consegnati circa 1500 esemplari in tutto il mondo, quattro in ... dove il disagio sia minimo, dotati di orologi per poter controllare lo scorrere del tempo, e...TORINO. Un ambulatorio dedicato alla gestione del percorso di cura post Covid-19: apre lunedì 15 febbraio in Humanitas Cellini sotto la guida del dottor Valter Brossa, pneumologo e medico del lavoro.Fondata nel 1933 dalla famiglia Pieri, l'azienda rileva, nel 1990, Ekaf, la più grande torrefazione ligure. In seguito si rafforza nel canale bar con l'acquisto di Arcaffè.