Brutte notizie per i fannulloni | Draghi ci farà lavorare di più C' è già il primo segnale

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Presidente incaricato Mariotroverà pure i voti in Parlamento per formare il governo, ma rischia di essere odiato dalla gente comune perchéstudiare etutti di più, mentre con Giuseppe Conte in tanti si erano abituati a ricevere soldi gratis, senza doverseli guadagnare. Le prime avvisaglie sono arrivate dalle reazioni di studenti, insegnanti e sindacati alla proposta di chiudere le scuole a fine giugno piuttosto che all'inizio del mese: per tre settimane di lezione in più si è scatenato il putiferio. Cosa succederà quando cambierà anche il paradigma di come attività produttive e lavoratori saranno "tutelati" dagli effetti negativi del Coronavirus? Stop ai bonus a pioggia, solo incentivi a chi dimostrerà di riuscire ad avviare un percorso di riconversione che riqualifichi i processi produttivi aziendali e le ...

Ultime Notizie dalla rete : Brutte notizie

Libero Tecnologia

'Ho avutosensazioni da subito, non sono riuscito a sciare - le parole di Innerhofer - . Il tracciato non era facile, sul passaggio dove gli altri sono usciti ho frenato troppo. In ...per i possessori di PC non più all'ultimo grido, dal momento che per la navigazione web dovranno fare affidamento a browser alternativi a Chrome , visto che il software di Google non ...Si ferma di nuovo il centrocampista della Juventus Arthur: il giocatore brasiliano non sarà a disposizione per la partita di campionato in programma sabato prossimo contro il Napoli, questa volta non ...Che beffa per Paris. Domme chiude quinto (e a 17 centesimi dal podio) nel SuperG dei Mondiali di Cortina quando la medaglia di bronzo sembrava davvero a un passo. A rovinare i sogni di podio ...