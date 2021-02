Australian Open 2021 | Fabio Fognini supera Salvatore Caruso per 14-12 al tie-break del quinto set!

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Grande match aglidi tennis tra due atleti dell’Italia:con il punteggio di 4-6 6-2 2-6 6-3 7-6 14-12, dopo una lotta lunga tre ore e 47 minuti. Al terzo turno il ligure, numero 16, sfiderà l’o Alex de Minaur, numero 21 del seeding. Nel primo set il match si presenta subito in sostanziale equilibrio ed i primi giochi scivolano via rapidamente. Non si va mai ai vantaggi anche perchéconcretizza la prima occasione costruita e con ila trenta sale sul 4-3. Il siciliano serve per il set sul 5-4, ma va sotto 0-40, poi però riesce ad infilare cinque punti e chiudere con il punteggio di 6-4 in 38 minuti di gioco. Nel secondo set ...

Eurosport_IT : CHE DERBY! ?????? Fabio Fognini batte Salvatore Caruso al super tie-break e conquista il 3° turno degli Australian Op… - IlmsgitSport : #australian open: Fognini vince il derby e litiga con Caruso. Avanti anche Berrettini - ilmessaggeroit : #australian open: Fognini vince il derby e litiga con Caruso. Avanti anche Berrettini - ArmandoSoave85 : RT @Eurosport_IT: CHE DERBY! ?????? Fabio Fognini batte Salvatore Caruso al super tie-break e conquista il 3° turno degli Australian Open! ??… - TennisWorldit : Australian Open - Fognini vince un 'pazzo' derby contro Caruso. Ok Berrettini -

Tutto estremamente facile per il top 10 azzurro Matteo Berrettini che per la prima volta in carriera ha raggiunto il terzo turno dell'd'Australia superando in quattro set il qualificato ceco Tomas Machac, 20 anni e numero 199 del mondo, per 6 - 3 6 - 2 4 - 6 6 - 3. Passaggio a vuoto ? Il tennista romano ha sfruttato la maggiore ...... dal circuito del tennis professionistico si è ritirata l'anno scorso, simbolicamente al termine degli(eliminata al terzo turno da Ons Jabeur) che hanno rappresentato il primo e ...Il tennista romano Matteo Berrettini ha battuto il ceco Tomas Machac, n.199 del ranking, ed è approdato al terzo turno degli Australian Open in corso a Melbourne. L'azzurro (n. 10 del mondo) ha vinto ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Dopo Matteo Berrettini, Fabio Fognini e' il secondo azzurro a qualificarsi per il terzo turno degli Australian Open, primo Slam stagionale che si sta disputando sul ...