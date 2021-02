Arriva Tiger | il veicolo robotico in grado di esplorare i luoghi più inaccessibili del mondo

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il pionieristicoo “Transforming Intelligent Ground Excursion Robot” permetterà all’umanità ditutta una serie di ambienti inospitali in un modo mai vista prima. Gli ingegneri hanno svelato unsenza equipaggio che può viaggiare su ruote o come una macchina a quattro zampe, indi muoversi neipiù inospitali del. Il ‘Transforming Intelligent Ground Excursion Robot‘, o, è stato progettato da Hyundai Motor Group per trasportare carichi su terreni impervi. Definito come il primodi mobilità definitiva senza equipaggio (UMV), il concept presenta un sofisticato sistema di locomozione delle gambe e delle ruote, un controllo direzionale a 360 gradi e una serie di ...

