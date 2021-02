Appuntamenti e scadenze dell’11 febbraio 2021

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Giovedì 11/02/: Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia Multistakeholder Forum Poste Italiane – Evento in diretta streaming per condividere la strategia del Gruppo Poste Italiane. Gli indirizzi strategici sulle tematiche Environmental, Social e Governance, saranno presentati dall’AD di Poste Italiane, Matteo Del Fante e dal Condirettore Generale, Giuseppe Lasco Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a venerdì 12/02/) Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioTitoli di Stato: Tesoro – Asta medio-lungoAziende:Astrazeneca – Risultati di periodoAutogrill – CDA: Preconsuntivo bilancioBanca Ifis – CDA: Approvazione risultati preliminari 2020Banca Mediolanum – ...

Oggi le prime 24 mila dosi di AstraZeneca per odontoiatri e personale della sanità privata. Contagi stabili ma 51 decessi ...Csp informa che, al fine di evitare affollamenti presso gli uffici del Cimitero monumentale di Via Aurelia Nord 2, deputati alla riscossione del canone delle luci votive per l'anno 2021, ha disposto i ...