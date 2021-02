Vigili Roma-Napoli, multe e sequestri per shopper irregolari (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma – Grazie all’azione congiunta degli agenti del Nad (Nucleo Ambiente Decoro) della Polizia Locale di Roma Capitale e del Reparto Tutela Ambientale della Polizia Municipale di Napoli, e’ stato possibile individuare e perseguire alcuni esercizi commerciali che distribuivano sacchetti di plastica non compostabili e non biodegradabili, pertanto non conformi alla normativa vigente. Oltre al sequestro e alla successiva distruzione di piu’ di un migliaio di shopper fuori legge, e’ scattata la sanzione prevista di 5mila euro per i titolari delle attivita’ responsabili dell’illecito. La proficua collaborazione tra le Polizie Locali di Roma e Napoli, gia’ avviata da tempo, ha portato, in poco tempo e al termine di una serie di ispezioni in vari quartieri della Capitale, all’individuazione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 febbraio 2021)– Grazie all’azione congiunta degli agenti del Nad (Nucleo Ambiente Decoro) della Polizia Locale diCapitale e del Reparto Tutela Ambientale della Polizia Municipale di, e’ stato possibile individuare e perseguire alcuni esercizi commerciali che distribuivano sacchetti di plastica non compostabili e non biodegradabili, pertanto non conformi alla normativa vigente. Oltre al sequestro e alla successiva distruzione di piu’ di un migliaio difuori legge, e’ scattata la sanzione prevista di 5mila euro per i titolari delle attivita’ responsabili dell’illecito. La proficua collaborazione tra le Polizie Locali di, gia’ avviata da tempo, ha portato, in poco tempo e al termine di una serie di ispezioni in vari quartieri della Capitale, all’individuazione ...

