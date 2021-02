Verso Inter-Lazio, gli ultras biancocelesti: “Tutti insieme ad incitare la squadra in partenza” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Tutti a Milano ci verrebbe da dire. Saremmo stati almeno in 5000 domenica sera allo stadio Meazza per seguire i nostri colori nella partita contro l’Inter. Per sostenere la squadra e per provare a spingerla Verso un’altra vittoria”. Inizia così l’appello degli ultras della Lazio che annunciano l’iniziativa di sabato, alla vigilia della partita contro l’Inter a Milano. “Nonostante i divieti e gli stadi chiusi, faremo sentire comunque la nostra voce – si legge nel comunicato – e la nostra vicinanza alla squadra. Appuntamento per Tutti i laziali fissato per sabato 13, alle ore 16, davanti al benzinaio Eni di Formello per caricare ed incitare la squadra in partenza per Milano“. Poi la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “a Milano ci verrebbe da dire. Saremmo stati almeno in 5000 domenica sera allo stadio Meazza per seguire i nostri colori nella partita contro l’. Per sostenere lae per provare a spingerlaun’altra vittoria”. Inizia così l’appello deglidellache annunciano l’iniziativa di sabato, alla vigilia della partita contro l’a Milano. “Nonostante i divieti e gli stadi chiusi, faremo sentire comunque la nostra voce – si legge nel comunicato – e la nostra vicinanza alla. Appuntamento peri laziali fissato per sabato 13, alle ore 16, davanti al benzinaio Eni di Formello per caricare edlainper Milano“. Poi la ...

