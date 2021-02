Vasco Vascotto: “Il doppio timoniere su Luna Rossa? Botta di c*** micidiale. Spithill e Bruni complementari” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Luna Rossa ha fatto parlare nell’ultimo mese abbondante per la scelta di adottare il doppio timoniere. La decisione di puntare su James Spithill e Francesco Bruni ha fatto discutere, ma ora sembra che la “doppia punta” sull’imbarcazione italiana sia decisamente convincente e funzionale. Sabato 13 febbraio incomincerà la Finale della Prada Cup contro Ineos Uk: servono sette vittorie per alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi la possibilità di affrontare Team New Zealand nel match race per la conquista della America’s Cup. Vasco Vascotto, sailor di Luna Rossa, ha dato un suo commento sul doppio timoniere in un’intervista concessa a farevela.net: “Noi abbiamo molto lavorato col ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021)ha fatto parlare nell’ultimo mese abbondante per la scelta di adottare il. La decisione di puntare su Jamese Francescoha fatto discutere, ma ora sembra che la “doppia punta” sull’imbarcazione italiana sia decisamente convincente e funzionale. Sabato 13 febbraio incomincerà la Finale della Prada Cup contro Ineos Uk: servono sette vittorie per alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi la possibilità di affrontare Team New Zealand nel match race per la conquista della America’s Cup.tto, sailor di, ha dato un suo commento sulin un’intervista concessa a farevela.net: “Noi abbiamo molto lavorato col ...

