Ultime Notizie Roma del 10-02-2021 ore 20 | 10

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio dopo la lunga fila di adesioni da parte delle forze politiche Mario Draghi incassa anche il via libera dalle parti sociali Ma la delicata situazione in casa 5 Stelle complica la formazione del governo il presidente di Confindustria Bonomi invito a fare presto e bene mentre le rappresentanze sindacali hanno chiesto di prorogare il blocco dei licenziamenti ondata di commenti da parte dei militanti 5 Stelle ai post con cui prima al garante Grillo e poi il capo politico Cri mi hanno decretato la sospensione del voto su Rousseau in attesa della consultazione Salvini E Berlusconi hanno tradito una volontà di dare un contributo senza veti il Ministero della Salute detta le regole per il vaccino astrazeneca il siero viene raccomandato alle persone da 18 fino al compimentodai 55 anni ...