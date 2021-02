Ufficiale | Siena | Pahars si dimette dopo due settimane

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ durata poco più di duel’avventura del tecnico lettone sulla panchina del. Ecco il comunicato:“Mariannon è più l’allenatore dell’Acn.La decisione è stata presa dal tecnico lettone che ha guidato la squadra senese nell’ultimo periodo perché la situazione complessa che si è creata non gli permetteva di lavorare in condizioni ottimali per raggiungere gli obiettivi che la società bianconera si è prefissata.L’ACNringrazia Marianper essersi messo a disposizione della società in un momento così complicato e per il contributo che ha dato alla guida delcon esperienza e professionalità”. Foto: Logo RoburL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

