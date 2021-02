Trescore | focolaio di variante inglese Già individuati e isolati i contatti stretti

romi_andrio : RT @qn_giorno: #covid #Trescore A Trescore isolato un caso di variante inglese, focolaio familiare sotto osservazione. - teresacapitanio : RT @qn_giorno: #covid #Trescore A Trescore isolato un caso di variante inglese, focolaio familiare sotto osservazione. - qn_giorno : #covid #Trescore A Trescore isolato un caso di variante inglese, focolaio familiare sotto osservazione. -

Isolato un focolaio familiare e già isolati i contatti. Nei prossimi giorni tamponi nelle classi delle scuole coinvolte ...Sono il Romanese e della Calciana a preoccupare in queste ore l'Ats, insieme ad Arcene e Pognano. I dati Comune per Comune in provincia di Bergamo.