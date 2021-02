Terremoti | scossa di magnitudo 2 5 avvertita a L' Aquila

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'- Unadi terremoto, accompagnata da un boato, è statadalla popolazione a L', in diverse zone del capoluogo. La rete Ingv ha registrato alle 12:39 un evento di2.5, tre km a ovest della città, a una profondità di 10 km. leggi tutto

AnsaAbruzzo : Terremoti: scossa magnitudo 2.5 avvertita a L'Aquila - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Terremoti: Filippine, scossa magnitudo 6 su isola Mindanao - Asia - ANSA - CatelliRossella : Terremoti: Filippine, scossa magnitudo 6 su isola Mindanao - Asia - ANSA - antoferito1 : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, boato e scossa nella notte tra Pozzuoli e Napoli #terremoto - AntonelloVale : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, boato e scossa nella notte tra Pozzuoli e Napoli #terremoto -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoti scossa

... Foto @OpenStreetMap Contributors) Terremoto in Sicilia oggi, 10 febbraio 2021,M 2.9 costa siciliana - Dati Ingv L' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato unadi ...La primaè stata registrata alle ore 00:15 di magnitudo 2.1 in Sicilia, con epicentro nel distretto sismico costa siciliana nord orientale . Ipocentro a 4 km di profondità. Alle ore 3:21 sisma ...Un terremoto di magnitudo 7.5 ha scosso la Nuova Caledonia, territorio francese nel sud del Pacifico, e le isole Loyauté situate di fronte alla costa orientale della Nuova Caledonia.Scossa di terremoto. Una scossa di terremoto di magnitudo 7.7, si è verificata alle ore 00:20 (ore 14:20 in Italia) con epicentro nei pressi di Vao, Nuova Caledonia. La profondit ...