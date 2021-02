Superbonus | “Prorogare la misura e rendere le pratiche più semplici”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “L’appello di Ance diiledilizio 110% va valutato e accolto. La richiesta evidenzia soprattutto come lasia riuscita a cogliere in pieno gli obiettivi per cui è nata e che, come maggioranza e Partito Democratico, ci erano posti: rilanciare la conversione ecologica delle abitazioni con impianti energetici più efficienti e al tempo stesso garantire maggiore sicurezza contro le calamità naturali. Ma non solo, stiamo concretamente riattivando il settore edile, attraverso la leva delche è in grado di attirare nuovi investimenti e di creare nuova occupazione”. Così Martina Nardi, presidente della commissione Attività produttive della Camera, in merito alla posizione di Ance che ha evidenziato gli effetti positivi del: 6 miliardi l’anno di spesa aggiuntiva ...