Soulmates | la recensione | se a trovare la nostra anima gemella fosse una supertecnologia?

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) di Stefano Di Maria Amazon osa con una nuova produzione che ricorda i bei tempi di BLACK MIRROR. Si chiamala sorpresa di questo mese della piattaforma Prime Video. Sei episodi antologici che hanno in comune lo stesso tema: una società specializzata in nuove tecnologie, la Soul Connex, è in grado dil’td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Stay_Nerd : Soulmates – Le anime gemelle si trovano su Prime Video - iamfredmosby : da ieri su @PrimeVideoIT #Soulmates la serie antologica in 6 episodi che parte dalla domanda: cosa fareste se esist… - MangaForevernet : ? Soulmates, recensione della serie Amazon sull'anima gemella ? ? - rikcristil : RT @dituttounpop: Da oggi su @PrimeVideoIT Video c'è #Soulmates, una serie antologica con un cast di volti noti che usa il formato per racc… - RedCapes_it : Soulmates – E se fosse la scienza a farci trovare l’anima gemella? | Recensione -

Ultime Notizie dalla rete : Soulmates recensione

Sono numerose le serie che sfruttano un pretesto interessante per parlare in realtà di tutt'altro, ma dopo aver visto questa prima stagione in onda su Prime Video , si può forse dire che...E la nostradi, la nuova serie in streaming su Amazon Prime Video dall'8 febbraio parte da qui. Perché il grande Elvis aveva ragione: non possiamo fare a meno di innamorarci, di ...Su Amazon Prime Video arriva Soulmates, una serie che ci offre uno sguardo su un futuro in cui l'anima gemella è provata scientificamente.Se esistesse un test scientifico che stabilisce in maniera inequivocabile chi è la vostra anima gemella che impatto avrebbe sulle vostre vite? E' da questa ...