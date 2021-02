Sky – Inter, Vidal lavora a parte: ottimismo in vista della Lazio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Inter pensa subito alla sfida contro la Lazio Non c’è tempo di assimilare l’eliminazione in Coppa Italia per l’Inter che deve già pensare al prossimo impegno. I nerazzurri sono attesi dal match casalingo contro la Lazio in programma per domenica sera a San Siro a cui spera di prender parte Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, uscito alla fine del primo tempo contro la Fiorentina, ha saltato la sfida di ieri per squalifica, avendo così maggior margine di recupero in vista di domenica. Secondo quanto riportato da Sky “la situazione del cileno e la sua disponibilità per domenica verranno valutate alla ripresa dei lavori di gruppo. Le sensazioni sono positive e Conte sembra ottimista in tal senso“. In ogni caso difficile ipotizzare un suo impiego dal primo ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021)pensa subito alla sfida contro laNon c’è tempo di assimilare l’eliminazione in Coppa Italia per l’che deve già pensare al prossimo impegno. I nerazzurri sono attesi dal match casalingo contro lain programma per domenica sera a San Siro a cui spera di prenderArturo. Il centrocampista cileno, uscito alla fine del primo tempo contro la Fiorentina, ha saltato la sfida di ieri per squalifica, avendo così maggior margine di recupero indi domenica. Secondo quanto riportato da Sky “la situazione del cileno e la sua disponibilità per domenica verranno valutate alla ripresa dei lavori di gruppo. Le sensazioni sono positive e Conte sembra ottimista in tal senso“. In ogni caso difficile ipotizzare un suo impiego dal primo ...

