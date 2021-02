Si lasciano e lei muore, dramma per un noto calciatore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Chi è Kasia Lenhardt, l’ex fidanzata di Jerom Boateng trovata morta? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua morte. dramma per il noto calciatore Jerome Boateng, fratello del più famoso Kevin Prince ex marito di Melissa Satta. L’ex fidanzata è stata trovata morta nel suo appartamento a Berlino, i due si erano detti addio solo una settimana fa. La modella di origine polacca, Kasia Lenhardt è stata trovata priva di vita in circostanze al momento non sospette. La giovane lascia un figlio piccolo. LEGGI ANCHE>>>Stefano De Martino torna in tv dopo il lutto: ecco le sue parole LEGGI ANCHE>>>Terribile lutto per Giuseppe Povia, come è morto suo padre? Lutto per Jerome Boateng, chi è l’ex fidanzata Kasia Lenhardt? Giallo in Germania per la morte di Kasia Lenhardt, modella di origini polacca ed ex ... Leggi su chenews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Chi è Kasia Lenhardt, l’ex fidanzata di Jerom Boateng trovata morta? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua morte.per ilJerome Boateng, fratello del più famoso Kevin Prince ex marito di Melissa Satta. L’ex fidanzata è stata trovata morta nel suo appartamento a Berlino, i due si erano detti addio solo una settimana fa. La modella di origine polacca, Kasia Lenhardt è stata trovata priva di vita in circostanze al momento non sospette. La giovane lascia un figlio piccolo. LEGGI ANCHE>>>Stefano De Martino torna in tv dopo il lutto: ecco le sue parole LEGGI ANCHE>>>Terribile lutto per Giuseppe Povia, come è morto suo padre? Lutto per Jerome Boateng, chi è l’ex fidanzata Kasia Lenhardt? Giallo in Germania per la morte di Kasia Lenhardt, modella di origini polacca ed ex ...

