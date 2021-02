Serie D, tutti i risultati delle gare di recupero giocate oggi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Serie D in campo in questo pomeriggio, per la disputa di numerose gare di recupero. Ecco come è andata a finire sui vari campi. Gironi A-B-C Girone A Borgosesia-Legnano 1-3 (in corso) Bra-Gozzano 0-0 P.D.H.A.E.-Fossano 1-0 Saluzzo-Arconatese 0-1 (in corso) Girone B Breno-Real Calepina 0-0 Girone C Campodarsego-Chions 0-1 Gironi D-E-F Girone E Follonica Gavorrano-Montevarchi 0-1 Montespaccato-Tiferno Lerchi 0-0 (in corso) Trastevere-Foligno 1-0 Trestina-Grassina 2-0 Girone F Montegiorgio-Giulianova 1-2 Recanatese-Atl. Fiuggi 2-0 S.N. Notaresco-Castelfidardo 1-1 Tolentino-O. Agnonese 2-0 Una formazione del Campodarsego (Photo credits: Simone Burattin per Campodarsego calcio 1974)Gironi G-H-I Girone G Insieme Formia-Monterosi 0-0 Girone H Bitonto-Puteolana ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021)D in campo in questo pomeriggio, per la disputa di numerosedi. Ecco come è andata a finire sui vari campi. Gironi A-B-C Girone A Borgosesia-Legnano 1-3 (in corso) Bra-Gozzano 0-0 P.D.H.A.E.-Fossano 1-0 Saluzzo-Arconatese 0-1 (in corso) Girone B Breno-Real Calepina 0-0 Girone C Campodarsego-Chions 0-1 Gironi D-E-F Girone E Follonica Gavorrano-Montevarchi 0-1 Montespaccato-Tiferno Lerchi 0-0 (in corso) Trastevere-Foligno 1-0 Trestina-Grassina 2-0 Girone F Montegiorgio-Giulianova 1-2 Recanatese-Atl. Fiuggi 2-0 S.N. Notaresco-Castelfidardo 1-1 Tolentino-O. Agnonese 2-0 Una formazione del Campodarsego (Photo credits: Simone Burattin per Campodarsego calcio 1974)Gironi G-H-I Girone G Insieme Formia-Monterosi 0-0 Girone H Bitonto-Puteolana ...

