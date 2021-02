Sassoferrato chiude anche i parchi. A Genga anche il sindaco colpito dal virus

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)- Contagi in crescita nel sentinate. Ieri, la Regione contabilizzava solo su79 positivi e 264 persone in isolamento mentre asono stati registrati 8 malati, tra cui il ...

SASSOFERRATO - Contagi in crescita nel sentinate. Ieri, la Regione contabilizzava solo su Sassoferrato 79 positivi e 264 persone in isolamento mentre a Genga sono stati registrati 8 malati, ...A causa del coronavirus, didattica a distanza per oltre 690 studenti dell'istituto comprensivo di Sassoferrato e Genga ...