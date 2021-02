Raggi: “Se la funivia non serve si smonta”. È bufera sui social (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – La funivia Casalotti-Boccea “potrebbe non servire più“. E in quel caso potrebbe “essere smontata“. A dichiararlo non è uno dei tanti cittadini contrari al progetto simbolo dell’amministrazione capitolina a 5 stelle, ma la sindaca Virginia Raggi in persona, quest’oggi, sulla sua stessa pagina Facebook. Un intervento che non è sfuggito al blog ‘Odissea quotidiana’, che da anni si occupa con grande competenza delle questioni legate al trasporto romano, e che in poco tempo si è trasformato in una bufera social, tanto da costringere la sindaca a cancellare le sue stesse parole. Tutto avviene questo pomeriggio nello spazio commenti sotto ad un post pubblicato in mattinata dalla stessa Raggi, in cui si annunciano alcuni progressi nell’iter amministrativo che porterà alla realizzazione della Funivia. La sindaca interviene per rispondere ad un utente, che criticava il progetto sostenendo la necessità di prolungare la linea A al suo posto. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – La funivia Casalotti-Boccea “potrebbe non servire più“. E in quel caso potrebbe “essere smontata“. A dichiararlo non è uno dei tanti cittadini contrari al progetto simbolo dell’amministrazione capitolina a 5 stelle, ma la sindaca Virginia Raggi in persona, quest’oggi, sulla sua stessa pagina Facebook. Un intervento che non è sfuggito al blog ‘Odissea quotidiana’, che da anni si occupa con grande competenza delle questioni legate al trasporto romano, e che in poco tempo si è trasformato in una bufera social, tanto da costringere la sindaca a cancellare le sue stesse parole. Tutto avviene questo pomeriggio nello spazio commenti sotto ad un post pubblicato in mattinata dalla stessa Raggi, in cui si annunciano alcuni progressi nell’iter amministrativo che porterà alla realizzazione della Funivia. La sindaca interviene per rispondere ad un utente, che criticava il progetto sostenendo la necessità di prolungare la linea A al suo posto.

Roberto_T618 : @virginiaraggi Roma cade a pezzi la #Raggi pensa alla funivia #Casalotti. Frenesia da appalti? Devi pensare a fissare i basic Virginia. - paolorm2012 : Giannini: dopo il nulla Raggi riparte da promesse funivia - Roma – “La ‘prospettiva’ di vedere i romani con le cias… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Roma: ok a progetto fattibilità funivia Battistini-Casalotti. Via libera della giunta Raggi, 7 stazioni previste #ANSA h… - AnsaRomaLazio : Roma: ok a progetto fattibilità funivia Battistini-Casalotti. Via libera della giunta Raggi, 7 stazioni previste… - affariroma : Entusiasti #Raggi e Calabrese. Ma c'è da vedere se si riuscirà a partire prima delle comunali -