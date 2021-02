Previsioni meteo 11-12 febbraio 2021

Leggi su udine20

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo il passaggio del fronte atlantico di mercoledì, le correnti si orienteranno in quota da nord e al suolo da nord-est, favorendo l’arrivo di una massa d’aria molto fredda continentale che interesserà la regione per diversi giorni.:MERCOLEDI’ 10/02: Su tutta la regione cielo coperto con precipitazioni da abbondanti su costa e pianura a generalmente intense sulla pedemontana e sui monti; possibili temporali; abbondanti nevicate oltre i 700-1000 m sulle Alpi, 1000-1300 m sulle Prealpi, localmente a quote inferiori.Venti moderati da sud in quota, anche sostenuti sulla costa con possibile acqua alta.GIOVEDI’ 11/02: Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con possibile variabilità in giornata specie su bassa pianura e costa dove non si esclude qualche isolato rovescio. Soffierà Bora moderata sulle zone orientali, sostenuta in serata sulla ...