Per una strategia globale di sviluppo sostenibile (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il biennio 2020/2021 passerà alla storia come il biennio della pandemia da Covid-19, una catastrofe sanitaria su base globale che, anche se meno grave delle due grandi pandemie del '900 – la Spagnola del 1918-1920 e l'Asiatica del 1958/1960 – ha provocato e sta provocando non solo gravissimi problemi alla salute di milioni di cittadini del pianeta, ma anche pesanti riflessi negativi di natura sociale ed economica. Quando grazie ai vaccini e all'immunità di gregge il mondo avrà superato l'emergenza sanitaria, tutte le nazioni si troveranno ad affrontare le conseguenze economiche e sociali della pandemia rispetto alle quali si misurerà la capacità dei governi di assicurare ai propri cittadini non solo la tutela della salute ma anche nuove e più adeguate condizioni di vita. Si tratterà di una sfida complessa che potrebbe tuttavia rappresentare un'occasione storica per ...

