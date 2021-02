**Milano: investito da Suv in via Dolci, è grave bambino di 7 anni** (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Milano, 10 feb. (Adnkronos) - Un bambino di sette anni è stato investito da un Suv questa mattina alle 8 in via Carlo Dolci, a Milano. Il piccolo è grave: è stato portato in codice rosso al Niguarda per un trauma al torace e all'addome, secondo quanto riferisce l'Areu. Sono intervenuti ambulanza, automedica e vigili urbani. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Milano, 10 feb. (Adnkronos) - Undi sette anni è statoda un Suv questa mattina alle 8 in via Carlo, a Milano. Il piccolo è: è stato portato in codice rosso al Niguarda per un trauma al torace e all'addome, secondo quanto riferisce l'Areu. Sono intervenuti ambulanza, automedica e vigili urbani.

Milano, 10 febbraio 2021- Investito da un Suv: è grave un bambino di soli sette anni. L'incidente si è verificato questa mattina alle 8 in via Carlo Dolci, in zona piazzale Brescia.

