METEO Italia. Dal maltempo al gelo e alla neve. Torna il crudo inverno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) METEO SINO AL 17 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un vortice depressionario accompagna l'ennesimo fronte d'origine atlantica sull'Italia. Le correnti perturbate oceaniche sono costrette a dirigersi verso il Mediterraneo, mentre più a nord agisce il flusso di aria gelida continentale che dalla Russia viaggia in moto retrogrado verso le Isole Britanniche e la Francia Settentrionale. Il maltempo interessa soprattutto la fascia tirrenica e parte del Nord Italia. Si segnala la neve fino a quote localmente collinari sulle Alpi, mentre nevica a quote più elevate in Appennino. La perturbazione avrà un'evoluzione rapida e si attende un miglioramento, con gli ultimi fenomeni all'estremo Sud nella prima parte di giovedì. Questa tregua andrà a precedere di poco la prevista svolta invernale.

