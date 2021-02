Media indipendenti sotto tiro nell'Ue: accade in Ungheria e Polonia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La coincidenza temporale è casuale ma di nuovo Ungheria e Polonia si ritrovano ad agire su un binario comune. Stavolta si tratta della stretta sui Media indipendenti. Il premier ungherese Viktor Orban riesce a chiudere l’ultima radio indipendente del paese, Klubradio. Il suo omologo polacco Mateusz Morawiecki impone nuove tasse sulla pubblicità: i Media indipendenti lo accusano di repressione della libertà di stampa e si mettono in sciopero. In Ungheria le tensioni tra il governo e Klubradio sono cosa vecchia. Già nel 2011 la National Media and Infocommunications Authority (NMHH), l’agenzia statale responsabile della distribuzione dei canali radio, la tenne in ‘stand by’ per due anni prima di acconsentire al rinnovo della licenza, che fu accordata ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La coincidenza temporale è casuale ma di nuovosi ritrovano ad agire su un binario comune. Stavolta si tratta della stretta sui. Il premier ungherese Viktor Orban riesce a chiudere l’ultima radio indipendente del paese, Klubradio. Il suo omologo polacco Mateusz Morawiecki impone nuove tasse sulla pubblicità: ilo accusano di repressione della libertà di stampa e si mettono in sciopero. Inle tensioni tra il governo e Klubradio sono cosa vecchia. Già nel 2011 la Nationaland Infocommunications Authority (NMHH), l’agenzia statale responsabile della distribuzione dei canali radio, la tenne in ‘stand by’ per due anni prima di acconsentire al rinnovo della licenza, che fu accordata ...

genovesergio76 : RT @HuffPostItalia: Media indipendenti sotto tiro nell'Ue: accade in Ungheria e Polonia - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Media indipendenti sotto tiro nell'Ue: accade in Ungheria e Polonia - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Media indipendenti sotto tiro nell'Ue: accade in Ungheria e Polonia - HuffPostItalia : Media indipendenti sotto tiro nell'Ue: accade in Ungheria e Polonia - kuliscioff : Il governo polacco impone una tassa da usura ai media indipendenti. Obiettivo: costringerli a chiudere. Come già av… -