Luigi De Laurentiis: "Le critiche fanno male. Mi impegno al 110% per il Bari" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Luigi De Laurentiis ha parlato così durante la conferenza stampa di presentazione del neo tecnico Massimo Carrera: "Le critiche ingenerose fanno male, c'è malafede verso quello che facciamo. Io sono sempre a Bari e ci metto la faccia. Ma le critiche fanno parte dello sport, le comprendo anche se mi preme che dall'altro lato si comprenda quanto impegno ci stiamo mettendo. C'è un impegno al 110% per questo club. Se non avessimo avuto tutti questi infortuni in attacco avremmo avuto i capocannonieri del girone e poi abbiamo fatto un mercato coi salti mortali. Tutto è migliorabile, ma l'impegno non è mancato e non vogliamo restare in questa categoria dopo questi investimenti e con Carrera ...

