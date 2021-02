LIVE Biathlon, Staffetta mista Mondiali in DIRETTA: Lisa Vittozzi prova la rimonta disperata! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 Roeiseland si salva con le 3 ricariche, è oro Norvegia. 16.13 3 errori per Roeiseland, pazzesco! 16.12 Siamo all’ultimo poligono. 16.12 Vittozzi non sta perdendo nulla da Roeiseland, ma non riesce a chiudere il buco da Simon e Preuss. 16.11 Bisogna essere onesti: o Ucraina ed Austria faranno un disastro all’ultimo poligono oppure il podio sarà irraggiungibile per l’Italia. 16.10 STA ANDANDO FORTE Lisa Vittozzi! L’azzurra è davvero pimpante, sta andando a riprendere Simon e Preuss! Finora sembra la più in forma tra gli italiani! 16.09 Purtroppo l’Italia sta pagando la prima frazione di Bionaz, ma anche Lukas Hofer non ha brillato sugli sci in seconda. 16.08 Dopo il poligono è in testa Roeiseland con 41?5 su Pidhrushna, 46?8 su Hauser, 1’05” su Oeberg, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 Roeiseland si salva con le 3 ricariche, è oro Norvegia. 16.13 3 errori per Roeiseland, pazzesco! 16.12 Siamo all’ultimo poligono. 16.12non sta perdendo nulla da Roeiseland, ma non riesce a chiudere il buco da Simon e Preuss. 16.11 Bisogna essere onesti: o Ucraina ed Austria faranno un disastro all’ultimo poligono oppure il podio sarà irraggiungibile per l’Italia. 16.10 STA ANDANDO FORTE! L’azzurra è davvero pimpante, sta andando a riprendere Simon e Preuss! Finora sembra la più in forma tra gli italiani! 16.09 Purtroppo l’Italia sta pagando la prima frazione di Bionaz, ma anche Lukas Hofer non ha brillato sugli sci in seconda. 16.08 Dopo il poligono è in testa Roeiseland con 41?5 su Pidhrushna, 46?8 su Hauser, 1’05” su Oeberg, ...

