Lei mi parla ancora, Pozzetto e Gifuni: "La longevità dell'amore è un mistero, ma dipende anche dal carattere" La video intervista a Renato Pozzetto e Fabrizio Gifuni, protagonisti di Lei mi parla ancora di Pupi Avati, grazie a cui si sono scoperti professionalmente e umanamente. Nino è stato sposato per 65 anni con Rina e quando lei muore si sente perso, al punto da continuare a parlare con lei. Per cercare di aiutarlo, la figlia chiede a uno scrittore, Amicangelo, di ascoltarlo, in modo da trasformare la sua storia in un libro. Entrambi inizialmente ostili a questa operazione, i due scopriranno presto di amare la compagnia dell'altro, uniti dal piacere del raccontare. Tratto dall'omonimo romanzo di Giuseppe Sgarbi, Lei mi parla ancora è il nuovo film di Pupi Avati, disponibile dall'otto febbraio su Sky Cinema e Now TV.

