Le prossime tappe di Draghi e cosa succederà al Copasir Le previsioni di Lupo

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il governosi farà, è ormai questione di tempo. Diverso è capire quanto lontano può andare. Non è detto, ad esempio, che un governo di larghissime intese abbia sempre la strada spianata in Parlamento, dice a Formiche.net Nicola, professore di Diritto parlamentare alla Luiss e già Consigliere parlamentare. Quali sono lesi recherà al Quirinale, scioglierà la riserva e formulerà una proposta per i ministri a Mattarella. Lo farà in autonomia, senza negoziare le singole caselle con i partiti, come invece fanno i governi di coalizione. Perché, questo cos’è? Un governo sostenuto da forze politiche ma che sembra avere tutte le caratteristiche di un governo tecnico. Secondo l’auspicio del Presidente Mattarella, “un governo di alto profilo che non debba identificarsi con ...