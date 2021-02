Klopp non è potuto andare ai funerali della madre in Germania per le restrizioni anti-Covid (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Delle restrizioni della Germania su chi viaggia dall’Inghilterra se n’era scritto a proposito delle gare europee che si disputeranno in campo neutro, ma stavolta il problema è di natura extracalcistica. Nelle scorse ore, infatti, Jurgen Klopp ha pianto la scomparsa della madre Elisabeth (81 anni) e i funerali si sono tenuti martedì, ma l’allenatore del Liverpool non è potuto esserci a causa della normativa vigente. Il governo tedesco infatti ha vietato gli arrivi dall’Inghilterra a causa della nuova variante del coronavirus che si è sviluppata nel paese britannico fino alla fine della settimana. Questo è il commento di Klopp al quotidiano Schwarzwaelder Bote. Significava tutto per me. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dellesu chi viaggia dall’Inghilterra se n’era scritto a proposito delle gare europee che si disputeranno in campo neutro, ma stavolta il problema è di natura extracalcistica. Nelle scorse ore, infatti, Jurgenha pianto la scomparsaElisabeth (81 anni) e isi sono tenuti martedì, ma l’allenatore del Liverpool non èesserci a causanormativa vigente. Il governo tedesco infatti ha vietato gli arrivi dall’Inghilterra a causanuova variante del coronavirus che si è sviluppata nel paese britannico fino alla finesettimana. Questo è il commento dial quotidiano Schwarzwaelder Bote. Significava tutto per me. ...

napolista : Klopp non è potuto andare ai funerali della madre in Germania per le restrizioni anti-Covid L’allenatore del Liverp… - AndryDipi92 : @PanzaMancio @MatteDj23 Si ok, ma se poi Lautaro si mangia i gol a porta vuota Conte, Allegri, klopp e Guardiola non ci possono fare niente - FonzyH : RT @BritishFootball: È venuta a mancare, nelle scorse ore, la madre di Jurgen Klopp. E come se non bastasse, il tecnico del Liverpool non p… - mattia_sari : RT @BritishFootball: È venuta a mancare, nelle scorse ore, la madre di Jurgen Klopp. E come se non bastasse, il tecnico del Liverpool non p… - Msheed20 : @CoccodrilliViol Stai sicuro che Conte o Klopp se non vincono i complimenti non glieli fanno. I giocatori già sono… -