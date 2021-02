**Governo: Orlando, 'questioni poste da M5S assolutamente accoglibili'** (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Le questioni poste dai 5 STelle mi sembrano assolutamente accoglibili, anche perchè sottese" alle linee del Recovery "come il ministero per la Transizione ecologica" che "mi pare una anche questione non lontana dalle corde del presidente Draghi". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Porta a Porta. Quanto alla definizione del 'superministero', "a livello europeo soluzioni diverse", osserva Orlando. "Il tema su cui creare maggiore link mi sembra quello ambiente ed energia". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Ledai 5 STelle mi sembrano, anche perchè sottese" alle linee del Recovery "come il ministero per la Transizione ecologica" che "mi pare una anche questione non lontana dalle corde del presidente Draghi". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea, a Porta a Porta. Quanto alla definizione del 'superministero', "a livello europeo soluzioni diverse", osserva. "Il tema su cui creare maggiore link mi sembra quello ambiente ed energia".

fattoquotidiano : Governo, Orlando: “Alleanza con M5s è passaggio obbligato per campo alternativo alla destra. L’auspicio è non torna… - fattoquotidiano : Orlando: “Il fallimento della politica ha responsabilità precise. Chi ha impedito nascita governo ha nome e cognome… - Adnkronos : Governo, Orlando: 'Renzi autore fallimento, ha impedito nascita esecutivo' - infoitinterno : Crisi, Orlando: Zingaretti nel Governo? Perché no, ce lo vedo - pietro_busacca : RT @mariamacina: Al tanto odiato Renzi, il sicario, il pistolero, il disperato, il killer politico del PD- così definito da Bettini e Orlan… -