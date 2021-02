Governo Draghi, Fornero dopo la menzione: «Salvini dimostra sua piccolezza, difficile credere a conversione sincera» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Governo presieduto da Mario Draghi diventa lo sfondo di un nuova polemica tra Matteo Salvini ed Elsa Fornero. L'origine dello scontro a distanza è una dichiarazione del leader della Lega. “Rispettiamo - ha affermato il numero uno del Carroccio - le scelte del professor Draghi e aspettiamo di conoscere per giudicarle." Il riferimento è alle possibili scelte anche relative alla squadra di Governo. «È chiaro ed evidente - ha aggiunto - che se uno mi mette ministro del Lavoro la dottoressa Fornero, sarebbe complicato.» Ad essere chiamata in causa è colei che ha dato il nome alla riforma delle pensioni arrivata durante il Governo di Mario Monti. Una scelta che venne annunciata in lacrime dall'allora ministro vista la necessità di allontanare il ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilpresieduto da Mariodiventa lo sfondo di un nuova polemica tra Matteoed Elsa. L'origine dello scontro a distanza è una dichiarazione del leader della Lega. “Rispettiamo - ha affermato il numero uno del Carroccio - le scelte del professore aspettiamo di conoscere per giudicarle." Il riferimento è alle possibili scelte anche relative alla squadra di. «È chiaro ed evidente - ha aggiunto - che se uno mi mette ministro del Lavoro la dottoressa, sarebbe complicato.» Ad essere chiamata in causa è colei che ha dato il nome alla riforma delle pensioni arrivata durante ildi Mario Monti. Una scelta che venne annunciata in lacrime dall'allora ministro vista la necessità di allontanare il ...

