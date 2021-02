Governo, Conte: “Non ambisco a incarichi personali e formali. Ma se fossi iscritto a Rousseau voterei Sì” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Io non ambisco a incarichi personali e formali, l’importante è avere una traiettoria politica da offrire agli elettori”. E’ quanto ha detto il premier uscente Giuseppe Conte soffermandosi con alcuni cronisti nei pressi di Palazzo Chigi. A chi gli chiedeva se nutra dei dubbi su un Governo con una maggioranza variegata e con la Lega al suo interno Conte ha risposto: “C’è un presidente incaricato, aspetto a dare queste dichiarazioni, non sarebbe corretto”. “Se fossi iscritto a Rousseau – ha poi aggiunto il premier dimissionario – voterei Sì perché il Paese è in una situazione, in tale condizioni e con tali urgenze che comunque è bene ci sia un Governo”. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Io non, l’importante è avere una traiettoria politica da offrire agli elettori”. E’ quanto ha detto il premier uscente Giuseppesoffermandosi con alcuni cronisti nei pressi di Palazzo Chigi. A chi gli chiedeva se nutra dei dubbi su uncon una maggioranza variegata e con la Lega al suo internoha risposto: “C’è un presidente incaricato, aspetto a dare queste dichiarazioni, non sarebbe corretto”. “Se– ha poi aggiunto il premier dimissionario –Sì perché il Paese è in una situazione, in tale condizioni e con tali urgenze che comunque è bene ci sia un”. L'articolo LA NOTIZIA.

matteorenzi : Eravamo decisivi nel Conte bis, lo saremmo stati nel Conte ter ma abbiamo preferito rinunciare anche contando di me… - M5S_Europa : A poche ore dal voto sul Recovery and Resilience Facility la #Lega non ha ancora indicato come voterà. Assurdo esse… - ItaliaViva : Per Italia viva in questo momento la priorità è dare al Paese un governo prima possibile. Il destino personale di C… - taliavolpe : RT @jacopo_iacoboni: Conte, più che il federatore dell'alleanza Pd-M5S (e men che mai lo statista che aiuta la formazione del governo Dragh… - taliavolpe : RT @jacopo_iacoboni: Il livello di entusiasmo di Conte lo si capisce anche dalle modalità del suo sì, appena pronunciate: 'Se fossi iscritt… -

Renzi svela il biglietto segreto al Senato: ecco perché ha fatto cadere Conte

A Matteo Renzi adesso arrivano i bigliettini anonimi. Direttamente sulla propria scrivania del suo ufficio in Senato. E' lo stesso leader ...

