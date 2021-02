GF Vip, Adriana Volpe torna alla ribalta: il paragone con la sua scelta e quella di Dayane (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In queste ore Adriana Volpe è tornata, anche se non fisicamente nella casa del GF VIP dopo ciò che è successo a Dayane Mello: molti spettatori non hanno gradito la scelta della modella di restare nel reality piuttosto che andare a piangere il fratello deceduto in Brasile. Gli stessi hanno ricordato, invece, che la Volpe non ci pensò due volte a uscire quando morì il suocero in Svizzera: in quel periodo l’emergenza Covid era al massimo della pericolosità e gli spostamenti erano vietatissimi. Per Dayane la produzione ha messo a disposizione un aereo diretto in Brasile, tuttavia la concorrente non ha accettato: “#Dayane poteva uscire e andare in brasile i voli non sono vietati. Ma probabilmente centomila € sono piu’ importanti“. C’è chi difende ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In queste oreta, anche se non fisicamente nella casa del GF VIP dopo ciò che è successo aMello: molti spettatori non hanno gradito ladella modella di restare nel reality piuttosto che andare a piangere il fratello deceduto in Brasile. Gli stessi hanno ricordato, invece, che lanon ci pensò due volte a uscire quando morì il suocero in Svizzera: in quel periodo l’emergenza Covid era al massimo della pericolosità e gli spostamenti erano vietatissimi. Perla produzione ha messo a disposizione un aereo diretto in Brasile, tuttavia la concorrente non ha accettato: “#poteva uscire e andare in brasile i voli non sono vietati. Ma probabilmente centomila € sono piu’ importanti“. C’è chi difende ...

Noovyis : (Gianfranco Magalli dà una versione spiazzante: c’è lo zampino di Adriana Volpe dietro alla partecipazione di Stefa… - FQMagazineit : Gianfranco Magalli dà una versione spiazzante: c’è lo zampino di Adriana Volpe dietro alla partecipazione di Stefan… - pairsonnalitesF : Ma Adriana Volpe che (dopo il Grande Fratello Vip) si dice pronta a entrare in politica?: ... e di dichiararsi favo… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Adriana Volpe pronta per la Politica: 'Non escludo di scendere in campo in prima persona' - blogtivvu : Adriana Volpe tifa per Stefania Orlando: “Spero vinca il #GFVip” e lancia una frecciatina a Giancarlo Magalli… -