Gattuso: "La Juve è l'ultima spiaggia? Non lo so, dovete chiederlo alla società. Io faccio l'allenatore, ci può stare"

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Atalanta in Coppa Italia

Quando qualcosa può andare storto va storto. "Non ci stiamo facendo mancare nulla. Al di là delle cose storte penso che nei primi due gol potevamo fare molto meglio, abbiamo fatto due errori e abbiamo subito due gol uguali. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico, poteva andare in maniera diversa. Ma parliamo sempre di qualcosa che viene mancare, paghiamo a caro prezzo gli errori. Si gioca ogni tre giorni, ora dobbiamo guardare avanti e pensare a recuperare le forze".

Per la sfida con la Juve recupererà qualcuno? "Manolas mancherà per un mese, Koulibaly lo sapete meglio di me. Tutti i casi covid li abbiamo sempre portati fino alla fine, sono durati 20 giorni. Siamo contenti di aver dato 79 minuti di gioco ..."

