Foibe | Cacciari | “Ricordo è fondamentale | no a mera retorica”

"Qualunque evento importante e di dimensioni così tragiche, quale è stato il massacro delle Foibe, deve essere ricordato. Basta che il Ricordo non sia mera retorica, che ricordare significhi comprendere cosa è avvenuto, le sue cause, le conseguenze". A dirlo all'Adnkronos, in occasione del Giorno del Ricordo, è il filosofo e studioso Massimo Cacciari. "Ricordare -spiega Cacciari- è un esercizio della mente, non dei sentimenti. Se ricordare significa fare un'analisi di quali sono state le cause, le colpe, i responsabili, allora ha senso, se no non ne ha nessuno". E sulla tragica ricorrenza, aggiunge: "Fu uno dei tanti effetti della Seconda guerra Mondiale. Ci sono stati eccidi da ogni parte e di ogni genere ovunque, basta pensare quanto avvenne in Polonia, tra ..."

"Qualunque evento importante e di dimensioni così tragiche, quale è stato il massacro delle Foibe, deve essere ricordato. Basta che il ricordo non sia mera retorica, che ricordare significhi ...Cacciari.

Senza mai denunciare i crimini di Tito, come le foibe, nei confronti del suo popolo e degli ... scrive Massimo Cacciari a commento del voto americano per l'elezione di JoeBiden alla Casa Bianca. La sua ...

M9, ritorno alla normalità Eventi on line su foibe e Pci

Il calendario dei webinar on line trasmessi su Fb e YouTube Mercoledì la Giornata del Ricordo il 13 e il 26 gli appuntamenti dedicati al Partito Comunista ...

