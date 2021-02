Feliciano Lopez è ormai un monumento del tennis: non salta un Grande Slam da 20 anni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Feliciano López ha giocato contro l’australiano Li Tu, che non compare in nessuna classifica mondiale, e lo ha battuto in quattro set. Ma questo suo primo turno agli Australian Open segna invece un record: il tennista spagnolo è alla sua 75esima partecipazione consecutiva in torneo del Grande Slam. Lopez non ne salta uno dal 2002. Sono quasi 20 anni che timbra il cartellino del tennis ai massimi livelli. A 39 anni è ormai un monumento al pari di Federer e Nadal. Non è solo “l’unico spagnolo al mondo che gioca serve and volley”. Dagli Open di Francia del 2002, ogni anno gioca Melbourne, Parigi, Wimbledon e New York. Solo il suo connazionale Fernando Verdasco gli si avvicina con 67 presenze di fila. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 febbraio 2021)López ha giocato contro l’australiano Li Tu, che non compare in nessuna classifica mondiale, e lo ha battuto in quattro set. Ma questo suo primo turno agli Australian Open segna invece un record: ilta spagnolo è alla sua 75esima partecipazione consecutiva in torneo delnon neuno dal 2002. Sono quasi 20che timbra il cartellino delai massimi livelli. A 39unal pari di Federer e Nadal. Non è solo “l’unico spagnolo al mondo che gioca serve and volley”. Dagli Open di Francia del 2002, ogni anno gioca Melbourne, Parigi, Wimbledon e New York. Solo il suo connazionale Fernando Verdasco gli si avvicina con 67 presenze di fila. ...

