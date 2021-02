Fabrizio Corona | “Io e Asia Argento insieme ogni 15 giorni”

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Fa di nuovo parlare di se la coppia-non coppiaha dichiarato a Novella2000 il nuovo rapporto con la sua ex. I due qualche anno fa per un po’ hanno fatto coppia fissa per poi lasciarsi silenziosamente e in malo modo.spiega il nuovo rapporto che L'articolo