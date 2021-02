Everton-Tottenham 5-4 (non ai rigori), l’Everton ai quarti di FA Cup (Di giovedì 11 febbraio 2021) Partita folle a Goodison Park tra Everton e Tottenham per gli ottavi di finale di FA Cup. Ha vinto ai supplementari la squadra allenata di Ancelotti. Ha vinto 5-4 dopo che i tempi regolamentari sono finiti 4-4. È stata una partita incredibile col Tottenham che ha segnato tre gol su azioni nate da cross e l’Everton che ha ritrovato la vena realizzativa di Richarlison autore di una doppietta e che ha giocato da centravanti dal 55esimo in poi, quando Ancelotti ha sostituito Calvert-Lewin con Coleman. Gli Spurs sono andati subito in vantaggio su colpo di testa di Sanchez. L’Everton ha avuto una reazione veeemente. Pari di Calvert-Lewin su incertezza di Lloris, vantaggio di Richarlison, terza rete di Sigurdsson su rigore. Prima dell’intervallo c’è stato il tempo per il 3-2 di Lamela e al 57esimo ecco il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Partita folle a Goodison Park traper gli ottavi di finale di FA Cup. Ha vinto ai supplementari la squadra allenata di Ancelotti. Ha vinto 5-4 dopo che i tempi regolamentari sono finiti 4-4. È stata una partita incredibile colche ha segnato tre gol su azioni nate da cross e l’che ha ritrovato la vena realizzativa di Richarlison autore di una doppietta e che ha giocato da centravanti dal 55esimo in poi, quando Ancelotti ha sostituito Calvert-Lewin con Coleman. Gli Spurs sono andati subito in vantaggio su colpo di testa di Sanchez. L’ha avuto una reazione veeemente. Pari di Calvert-Lewin su incertezza di Lloris, vantaggio di Richarlison, terza rete di Sigurdsson su rigore. Prima dell’intervallo c’è stato il tempo per il 3-2 di Lamela e al 57esimo ecco il ...

