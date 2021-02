Draghi mette i paletti a Salvini: sarà un governo europeista, su questo non si discute (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I tempi si stanno allungando. Prima di sabato, probabilmente, Mario Draghi non andrà a sciogliere la riserva e non giurerà di fronte al perdente della Repubblica. E’ ormai quasi certo che il governo Draghi sarà composto da un mix di tecnici e politici, e appoggiato da una larga maggioranza. Potrebbe essere un problema ampliare così gli orizzonti, ma l’ex presidente della Bce ha ben chiaro come intende procedere. Per questo Draghi ha già posto una serie di paletti a Matteo Salvini e alla Lega, facendogli capire che questo sarà un governo di stampo europeista, in tutto e per tutto. >> Leggi anche: governo Draghi, Salvini: «Grillo ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I tempi si stanno allungando. Prima di sabato, probabilmente, Marionon andrà a sciogliere la riserva e non giurerà di fronte al perdente della Repubblica. E’ ormai quasi certo che ilcomposto da un mix di tecnici e politici, e appoggiato da una larga maggioranza. Potrebbe essere un problema ampliare così gli orizzonti, ma l’ex presidente della Bce ha ben chiaro come intende procedere. Perha già posto una serie dia Matteoe alla Lega, facendogli capire cheundi stampo, in tutto e per tutto. >> Leggi anche:: «Grillo ...

