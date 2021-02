Bonifazi | “Corsa Scudetto? Milan | ha una miscela che porta ai risultati”

PianetaMilan : #Bonifazi a @SkySport: 'Corsa #Scudetto? #Milan, ha una miscela che porta a grandi risultati' -

Ultime Notizie dalla rete : Bonifazi Corsa

Inter-News.it

Successo fondamentale nellaChampions per la Lazio che vince a Bergamo e vendica il ko in Coppa Italia. Stop per l'... UDINESE : Musso; Becao, Nuytinck,; Stryger Larsen, De Paul, Arslan , ...Tantache, tuttavia, non è bastata. Lucien AGOUME 5,5: prestazione senza squilli a metà campo. Kevin6: bene anche lui nel terzetto difensivo friulano, ma con qualche intervento ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore dell'Udinese Kevin Bonifazi ha parlato della lotta scudetto tra Milan, Inter e Juventus ...GRAZIANO CONSIGLIERI. SANREMO. Il 2021 sarà l’anno della restaurazione per la Milano-Sanremo? Reduce da un’edizione scorsa disputata in pieno agosto, a causa della pandemia, ...