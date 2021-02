Atalanta-Napoli, Zapata: “Speciale affrontare gli azzurri, ma oggi in campo darò il 100%” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E' tutto pronto per Atalanta-Napoli.Si affronteranno questa sera al "Gewiss Stadium", Atalanta e Napoli, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia che decreterà chi tra le due compagini affronterà la Juventus nell'ultimo atto della competizione. Un impegno analizzato a pochi minuti dal fischio d'inizio dall'attaccante nerazzurro, Duvan Zapata, ai microfoni di Rai Sport. "Per me è sempre Speciale affrontare il Napoli perché è stata la mia prima squadra in Italia e in Europa. Ma ora gioco all'Atalanta e darò il 100% affinché possa vincere questa partita". Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E' tutto pronto per.Si affronteranno questa sera al "Gewiss Stadium",, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia che decreterà chi tra le due compagini affronterà la Juventus nell'ultimo atto della competizione. Un impegno analizzato a pochi minuti dal fischio d'inizio dall'attaccante nerazzurro, Duvan, ai microfoni di Rai Sport. "Per me è sempreilperché è stata la mia prima squadra in Italia e in Europa. Ma ora gioco all'ilaffinché possa vincere questa partita".

