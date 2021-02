Ascolti TV | Martedì 9 febbraio 2021. Boom della Coppa Italia su Rai1 (30%), Bene STEP (9.5%). Solo il 10.6% per Daydreamer 10.6%. Berlinguer 5.6%, Giordano 5.1%, Floris 6.8% (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Juventus-Inter Update delle 9:58 – Questa mattina i dati Auditel saranno forniti in ritardo a causa di inconvenienti tecnici. Nella serata di ieri, Martedì 9 febbraio 2021, su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Juventus-Inter ha conquistato 8.383.000 spettatori pari al 30% di share. Su Canale5 Daydreamer – Le Ali del Sogno ha incollato davanti al video 2.110.000 spettatori con uno share del 10.6%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 2.091.000 spettatori (9.5%). Su Italia1 Mamma ho preso il morbillo ha raccolto 1.024.000 spettatori pari al 4%. Su Rai3 Cartabianca è seguito da 1.254.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 977.000 spettatori (5.1%). Su La7 DiMartedì ha registrato 1.568.000 ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Juventus-Inter Update delle 9:58 – Questa mattina i dati Auditel saranno forniti in ritardo a causa di inconvenienti tecnici. Nella serata di ieri,, sula semifinale diJuventus-Inter ha conquistato 8.383.000 spettatori pari al 30% di share. Su Canale5– Le Ali del Sogno ha incollato davanti al video 2.110.000 spettatori con uno share del 10.6%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 2.091.000 spettatori (9.5%). Su1 Mamma ho preso il morbillo ha raccolto 1.024.000 spettatori pari al 4%. Su Rai3 Cartabianca è seguito da 1.254.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 977.000 spettatori (5.1%). Su La7 Diha registrato 1.568.000 ...

