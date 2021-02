Viky Varga fa chiarezza su Pellé | “Con la Juventus solo rumors E quel cucchiaio sbagliato in Nazionale…”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Grazianoè pronto per una nuova avventura in Serie A. Il bomber ha lasciato la Cina e ha detto sì al Parma vestendo ufficialmente nei giorni scorsi la casacca ducale. A parlare del ritorno in Italia del calciatore è stata la sua bellissima compagna, nonché futura moglie,intervenuta in diretta su Tiki Taka.al Parma: parlacaption id="attachment 1068777" align="alignnone" width="454" Pellè (Instagram Pellè)/caption"Un pensierino alla? Queste voci di mercato le abbiamo lette sui giornali, ma non è arrivata alcuna vera proposta ufficiale", ha dettosulle indiscrezioni che volevanoanche nel mirino dei bianconeri.Sulla carriera del compagno: "Se ...

ROMA - Con il ritorno di Graziano Pellè in Italia è arrivata anche la sua fidanzata, nonché futura moglie,. La modella ungherese è apparsa per la prima volta in tv, alla corte di Piero Chiambretti a Tiki Taka. La 25enne ha snocciolato alcuni dettagli della sua relazione con il calciatore, che va ...è tornata in Italia dopo aver vissuto in Cina. Ci è tornata via Dubai dove Graziano Pellé le ha chiesto di sposarla. Chiambretti mostra la foto: lui in ginocchio, lei in piedi il giorno dell'...“Un pensierino alla Juventus? Queste voci di mercato le abbiamo lette sui giornali, ma non è arrivata alcuna vera proposta ufficiale”, ha detto Viky Varga sulle indiscrezioni che volevano Pellé anche ...A gennaio la Juventus non ha di fatto compiuto movimenti di mercato. A Pirlo è bastato recuperare i tanti infortunati e utilizzare Kulusevski come punta per sopperire allo stop, agli sgoccioli, di Dyb ...