Tufello | incendio in appartamento | nessun ferito

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma –nell’divampato ieri sera poco dopo la mezzanotte in unin via Monte Petrella in zonaa Roma. Le fiamme sono partite in unal secondo piano di una palazzina. Nella casa al momento dell’non c’erano persone. L’allarme arrivato al 113 ha portato sul posto i Vigili del fuoco e la polizia del commissariato Fidene. I condomini, subito evacuati, hanno potuto far rientro nelle loro case al termine dell’intervento di spegnimento. L’coinvolto dall’e’ stato dichiarato inagibile. Sono al vaglio le cause dell’accaduto. Indaga la Polizia del commissariato Fidene.