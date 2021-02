Sergio Ramos, il punto dopo l’operazione: “Non avevo altra scelta” (Di martedì 9 febbraio 2021) Sergio Ramos farà tutto il possibile per poter tornare a disposizione di Zidane in seguito all’operazione subita al ginocchio. Il capitano del Real Madrid ha inviato un messaggio social attraverso il quale ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche: “Ciao a tutti, sono tornato a casa adesso. Alla fine ho dovuto subire un intervento chirurgico, a nessuno piace essere in questa situazione ma non avevo altra scelta. Mi è stato consigliato dai medici e non potevo fare altrimenti. Grazie a Dio tutto è andato alla grande. Sono molto contento di come è andato l’intervento e cercherò di tornare il prima possibile per aiutare la squadra: c’è una lunga stagione davanti a noi”. Non mancano i ringraziamenti per chi lo ha operato: “Voglio ringraziare il Dr. Manuel Leyes e tutto ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021)farà tutto il possibile per poter tornare a disposizione di Zidane in seguito alsubita al ginocchio. Il capitano del Real Madrid ha inviato un messaggio social attraverso il quale ha fatto ilsulle sue condizioni fisiche: “Ciao a tutti, sono tornato a casa adesso. Alla fine ho dovuto subire un intervento chirurgico, a nessuno piace essere in questa situazione ma non. Mi è stato consigliato dai medici e non potevo fare altrimenti. Grazie a Dio tutto è andato alla grande. Sono molto contento di come è andato l’intervento e cercherò di tornare il prima possibile per aiutare la squadra: c’è una lunga stagione davanti a noi”. Non mancano i ringraziamenti per chi lo ha operato: “Voglio ringraziare il Dr. Manuel Leyes e tutto ...

ScudettoSzn : @DonPeppinoo Sergio ramos dfkm - sportface2016 : #RealMadrid Sergio Ramos fa il punto sulla sua condizione fisica in seguito all'operazione al ginocchio - Suryanshkumar64 : RT @MadridXtra: ??The Best XI of all time by @diarioas features Casillas, Roberto Carlos, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo and Di Stefano. ht… - ItaSportPress : Sergio Ramos dopo l'operazione: 'Non avevo altra scelta. Voglio tornare presto' - - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Zidane fa il punto della situazione Sergio Ramos -