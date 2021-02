Scuole chiuse in Campania, De Luca chiama sindaci e prefetti: «Didattica a distanza fino a fine febbraio» (Di martedì 9 febbraio 2021) L?Unità di Crisi della Regione Campania, riunita per esaminare l?evoluzione dei contagi in relazione al mondo della scuola, valutato il costante e crescente aumento dei casi... Leggi su ilmattino (Di martedì 9 febbraio 2021) L?Unità di Crisi della Regione, riunita per esaminare l?evoluzione dei contagi in relazione al mondo della scuola, valutato il costante e crescente aumento dei casi...

matteosalvinimi : Scuole chiuse, record di morti per Covid, attività in ginocchio e disoccupazione da record: eppure la maggioranza d… - Avvenire_Nei : Covid-19. Scuole chiuse, niente mensa: 370 milioni di bimbi alla fame - WRicciardi : Variante inglese, focolaio a Corzano: più di 100 contagi su 1.400 abitanti. Chiuse le scuole - annamaria_ff : RT @mattinodinapoli: Scuole chiuse in Campania, De Luca chiama sindaci e prefetti: «Didattica a distanza fino a fine febbraio» https://t.co… - inabruzzocom : Scuole chiuse e nessun permesso per i genitori che lavorano: chi si deve prendere cura dei bambini a casa? -